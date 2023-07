Dal consiglio regionale 5 milioni di euro contro la violenza di genere

L'ennesimo caso a Salerno, dove un uomo è stato arrestato per aver violato la misura domiciliare impostagli per atti persecutori verso l'ex moglie, e proseguiva nello stalking nei suoi confronti. Il consiglio regionale campano, per contrastare le violenze di genere, ha approvato uno stanziamento da quasi 5 milioni di euro per interventi a favore delle donne vittime, dei loro figli e per azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza.

Nell'aula del consiglio regionale la presentazione dei bandi e l'incontro con le associazioni che si occupano di difendere le donne vittime di violenza. L'obiettivo è non lasciare sole le vittime e dare loro l'opportunità di ripartire. Tra le misure approvate anche un fondo per la formazione professionale.



Nel servizio le interviste a Bruna Fiola, presidente commissione per le politiche sociali Regione Campania, e a Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania.