Dalle condotte idriche emerge un'antica tomba

Dagli scavi per la sostituzione delle condotte idriche emerge un'antica tomba con resti riconducibili a un bambino di 2-3 anni: è la scoperta archeologica fatta nel corso dei lavori portati avanti da Abc in via Giustiniano a Fuorigrotta, Napoli. È in corso il recupero della struttura funeraria ad inumazione sotto la supervisione e con la stretta collaborazione della Soprintendenza archeologica di Belle arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. A coordinare e sovraintendere i lavori, per conto della Soprintendenza, ci sono Sonia Pomicino e Marcella May, responsabile per l'assistenza ai lavori di Abc. La direzione lavori Abc è affidata a Giacomo Manzo. Lo scavo ha permesso di attribuire i frammenti riportati alla luce ad una struttura funeraria a inumazione del tipo 'a cappuccina', ovvero costituita da una copertura di tegole a doppio spiovente poggianti su di un letto deposizionale sempre in tegole di laterizi poste in piano. Secondo quanto spiegato da Marcella May, archeologa e antropologa fisica, "ad una prima indagine antropologica" sembrerebbe che i resti rinvenuti al di sopra di esso, e non in connessione anatomica, siano da attribuire a un bambino morto all'età di circa 2-3 anni. Ulteriori indagini consentiranno di stabilire l'epoca storica a cui risalgono i manufatti.

"È stata una gioia e una grande sorpresa per tutti noi il ritrovamento di questi antichi manufatti e reperti - hanno affermato Alessandra Sardu e Sergio De Marco, rispettivamente, presidente e direttore generale di Abc - il nostro personale che era impegnato nella sostituzione delle condotte idriche ha lavorato e continuerà a lavorare al fianco del personale della Soprintendenza per assicurare la tutela e il pieno recupero di quanto lo scavo sta facendo emergere. Ringraziamo il personale di Abc per la dedizione che ancora una volta stanno mostrando nello svolgimento del loro lavoro e anche oltre". Una volta che i manufatti saranno recuperati, Abc ha dato la propria disponibilità a che siano custoditi nel Museo dello Scudillo. I reperti sono venuti alla luce nel corso di uno scavo per la sostituzione delle condotte idriche che era stato avviato in via Giustiniano nel mese di giugno e si sono palesati a pochi metri dalla conclusione dell'intervento.