Dimaro, giorno 3. Oggi la presentazione del Ds Meluso

Secondo giorno di allenamento nel ritiro di Dimaro per gli azzurri. Ieri il tecnico Garcia in conferenza stampa ha ribadito la volontà di trattenere tutti i big e ha confermato la partenza di Kim, ma di entrambe le situazioni se ne dovrà occupare il neo direttore sportivo Mauro Meluso, che oggi sarà presentato ai giornalisti. Per il nigeriano si punta al rinnovo di contratto mentre la clausola del coreano scade il 31 luglio e sinora il Bayern Monaco non ha ancora provveduto al pagamento dei circa 50 milioni pattuiti.