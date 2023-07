Dopo i due accoltellati a Poggioreale ritorna l'allarme violenza tra minori

Due feriti nella notte tra lunedì e martedì in via Stadera a Napoli. Due vittime giovanissime di 12 e 15 anni, accoltellati da ignoti in aggressioni dalle dinamiche ancora poco chiare. Sul posto, nel quartiere Poggioreale, i carabinieri che indagano sulla vicenda analizzando le immagini di videosorveglianza e i cellulari dei ragazzi, hanno ritrovato tracce ematiche. Due ferimenti che sembrerebbero legati e che riaccendono la riflessione del quartiere e della città sulla violenza tra giovani di cui l'accoltellamento dell'altra sera è solo l'ennesimo episodio. Importante il lavoro di prevenzione per intercettare il disagio psicologico e individuare i campanelli l'allarme.



Nel servizio l'intervista a Laura Russo Psicologa.