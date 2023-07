Droga in carcere con il drone, 4 arresti a Santa Maria Capua Vetere

Scoperto a pochi metri dal carcere di Santa Maria Capua Vetere un sistema di spaccio con drone che con ogni probabilità serviva a rifornire di droga i detenuti. Ben nascosti in un'automobile non lontano dalla struttura penitenziaria i carabinieri del Comando provinciale di Caserta hanno trovato sei distinti plichi che contenevano in tutto un chilo e 300 grammi di hashish e 62 grammi di cocaina. A gestire le consegne due uomini e due donne, che sono stati arrestati. I quattro si servivano proprio di un drone di ultima generazione, ritrovato anch'esso nell'automobile, pronto a essere usato come “corriere” perché adatto per dimensioni e capacità di carico a trasportare le dosi e superare agevolmente le mura della struttura penitenziaria.