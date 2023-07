L'enogastronomia campana al Palazzo dell'Onu a New York

Eccellenze gastronomiche italiane e vini del Sannio al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite per celebrare il 25mo anniversario dello Statuto di Roma e la nascita della Corte Penale Internazionale. Un evento targato Italia ed organizzato a New York alla presenza di 250 delegati di oltre 60 Stati e di organizzazioni non governative.

Allo chef Raffaele Solinas il compito di esaltare alcune tra le eccellenze della cucina italiana candidata all'Unesco come patrimonio immateriale dell'Umanità. Protagonisti assoluti in tavola la Fregola Sarda, l'olio extravergine di oliva di Calabria, il Grana Padano Dop, il balsamico di Modena, il gelato, l'intramontabile mozzarella di Bufala Campana Dop e non solo. Molto apprezzati gli abbinamenti con i vini tipici del Sannio

Nel servizio, le interviste a Maria Tripodi Sottosegretario agli Esteri, Raffaele Solinas chef e Carmine Coletta vicepresidente Consorzio Vini del Sannio.