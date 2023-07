Enzo Avitabile infiamma Positano

Tutto il ritmo e le suggestioni della musica di Enzo Avitabile al Positano Teatro Festival.

Accompagnato da Gianluigi Di Fenza alla chitarra e da Emidio Ausiello ai tamburi a cornice, l'artista ha infiammato il pubblico di piazza dei Racconti.

Sonorità mediterranee, 'Acoustic world' questo il nome dello spettacolo.



Come spiega lo stesso Avitabile, "un racconto di vita, una vita in musica che si snoda in modo naturale". Con un pensiero a Marcello Colasurdo, il gigante della tammorra recentemente scomparso. E poi il Premio Pìstrice - Città di Positano. Un giusto riconoscimento a una lunga carriera.