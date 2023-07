Esplode la fabbrica di fuochi d'artificio: muore un operaio

L'esplosione è avvenuta in mattinata e ha riguardato la fabbrica di fuochi pirotecnici “Fireworks” di Roccarainola, cittadina al confine con Nola. L'azienda, leader internazionale del settore e gestita dalla famiglia Lieto, si trova a poca distanza dal centro del paese, lungo una stradina che porta verso la montagna. Lo scoppio ha riguardato solo la parte dell'opificio dove si miscelano le sostanze chimiche: un luogo molto delicato dove può entrare un solo operaio per volta.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le forze dell'ordine e artificieri.

La deflagrazione è avvenuta quando nella fabbrica c'erano quattro persone, tra le quali un operaio che in quel momento stava lavorando proprio nel reparto miscelazione. Purtroppo è stato ritrovato privo di vita: si tratta del 51enne Raffaele Miele. Illesi tutti gli altri.

Naturalmente sono ancora da capire le cause che hanno provocato l'esplosione. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola.

Ventuno anni fa, a Visciano - a pochi chilometri da Roccarainola - un'altra fabbrica della famiglia Lieto fu oggetto di un violento scoppio. In quell'occasione morirono tre persone, tra cui uno dei titolari, Salvatore Lieto.

Nel servizio, la voce di Arcangelo Puca - avvocato dell'azienda Fireworks