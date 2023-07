Essere John Malkovich

"A Napoli sono stato nei primi anni '80, per una conferenza teatrale, poi una volta con mia moglie. Ciò che so di Napoli mi arriva dai film di Paolo Sorrentino. Se lo vedrò? Mi piacerebbe ma so che sta girando il nuovo film ci sentiremo certamente".

Discreto, pacato, il mito John Malkovich che per Sorrentino è stato The New Pope nella serie televisiva e per il Campania Teatro Festival interpreta "In the solitude of cotton fields" testo complesso, oscuro, ambiguo di Bernard-Marie Koltes del 1985.

E' con l'attrice lituana Ingeborga Dapkunaite, trent'anni di amicizia e un sodalizio artistico fortissimo. Un lavoro sui segreti desideri proibiti. "Quali non lo sappiamo, dipende da ognuno di noi, ci sono segnali, indizi, ma alla fine è irrilevante". 90 film, ma il teatro è stata la sua prima casa e la sua casa resta. "Ho iniziato nel 1976 con la prima compagnia a Chicago, poi New York e Broadway nel 1984 con Morte di un commesso viaggiatore. Sono 2000 anni che il teatro è dato per morente, ma non sembra affatto morto anche se la pandemia ha creato difficoltà. Il teatro è più adatto a resistere del cinema, perchè il cinema ha un solo modo di raccontare una storia, il teatro infiniti modi".

Tra i suoi ultimi ruoli cinematografici Seneca, visto come un intellettuale che vorrebbe essere guida morale ma non lo è. "Il mio Seneca è corruttibile, come tutti nella vita, del resto non esistono guide morali, penso che ognuno lo sia di se stesso".