Sotto le stelle con la Lilt Napoli

Sette ambulatori tra Napoli e provincia, 2.700 visite di controllo gratuite effettuate nella prima metà dell'anno. L'impegno della Lilt - la Lega italiana per la lotta contro i tumori - è quotidiano. Per sostenerne le attività, 500 ospiti si sono ritrovati al Circolo Canottieri Napoli in una serata di beneficenza.

Il tema fondamentale è la prevenzione. A tutte le latitudini, come ribadisce il presidente di Lilt Napoli, Adolfo Gallipoli d'Errico.