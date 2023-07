Ex campo rom di Barra, Manfredi chiede presidio fisso dell'Esercito contro gli incendi

Le fiamme ritornano nell'ex campo rom di via Mastellone a Barra, periferia Est di Napoli e il sindaco Manfredi chiede un presidio fisso dell'Esercito per scongiurare altri roghi tossici: "Serve maggiore controllo del territorio", ha detto il primo cittadino che d'intesa con la Prefettura, proprio in occasione della prossima riunione convocata al palazzo di governo, ufficializzerà la richiesta di una presenza stabile dei militari in via Mastellone. Il presidio dell'Esercito si aggiungerebbe ai controlli dinamici già messi in atto da parte di Polizia municipale e Forze dell'ordine. Quattro giorni dopo l'incendio che aveva fatto alzare nell'aria una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza e che aveva visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento, la combustione di materiale pericoloso, plastiche, pneumatici continua a mettere a rischio la salute degli abitanti della zona. Il 20 luglio l'Arpac aveva già segnalato una concentrazione di diossine e furani circa 10 volte superiore al valore di riferimento. Impennata di polveri e benzene rilevata anche dalle stazioni di Volla, Pomigliano d'Arco e Acerra nelle ore successive all'incendio. È stato presentato anche un esposto in Procura sul caso. Da ieri, intanto, i mezzi lavastrade di Asia stanno provvedendo a pulire tutta la zona interessata dagli incendi.