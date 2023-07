Fiaccolata per il ricercatore morto nell'esplosione in Tangenziale

Due giorni dopo i funerali di Fulvio Filace a San Giorgio a Cremano, la sua città, amici, familiari e i tanti che chiedono di far luce sulla sua morte, stasera scenderanno in piazza per una fiaccolata. Per onorare la memoria di Maria Vittoria Prati, l'esperta ricercatrice del CNR che ha perso la vita insieme a lui, tra una settimana ci sarà la commemorazione con tutti i suoi colleghi, dopo i funerali in forma privata.

Dopo il dolore ora è il momento della ricerca della verità: su cosa, cioè, abbia scatenato l'esplosione dell'auto sulla quale la ricercatrice e il giovane tirocinante viaggiavano. Quel prototipo di mezzo ibrido-solare, saltato in aria venerdì 23 giugno sulla Tangenziale di Napoli.

Tanti, troppi gli interrogativi ai quali mancano risposte e su cui si concentra il fascicolo aperto dalla procura di Napoli. A cominciare dalla presenza o meno di bombole d'ossigeno nell'abitacolo, possibile causa della deflagrazione, che sembrano essere confermate dalle primissime risultanze delle perizie.

Indagano i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, affiancati dagli analisti del Racis, mentre viene ricostruita l'intera storia del progetto "Life Save", il programma che aveva come obiettivo quello di convertire auto tradizionali in veicoli a energia ibrido-solare e a costi ridotti. C'è da capire cosa sia successo quel giorno ma anche se il mezzo potesse circolare a quell'ora e se Fulvio dovesse essere a bordo.