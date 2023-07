Il dramma brucellosi per la filiera bufalina: il 30% delle aziende ha chiuso

Dal 2020 ad oggi, a Castel Volturno, hanno chiuso 32 aziende bufaline su 105 per l'abbattimento totale dei capi a causa della brucellosi. Alcuni allevatori sono rimasti senza lavoro, altri hanno aperto nuove attività, come panetterie o bar pasticcerie. E c'è chi ha documentato tutto con la creazione di un archivio fotografico, come il fotoreporter Giovanni Izzo.

Nel servizio, in coda, l'intervista a Giuseppe Scialla, consigliere comunale di Castel Volturno