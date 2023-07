Francesco Verde: "Mia sorella Gelsomina sia riconosciuta vittima innocente di camorra"

Anche dopo quasi vent'anni una ferita come quella della morte di Gelsomina Verde sanguina continuamente, soprattutto quando arrivano gli arresti di altri due degli aguzzini che la torturarono e la uccisero nel 2004. Nelle lacrime della mamma Anna che non ce la fa a parlare con noi, nelle parole del fratello Francesco che a lungo ha combattuto perché si arrivasse a riconoscere una verità che in molti hanno negato c'è tutto il dolore di chi non può dimenticare quel dramma. E soprattutto c'è l'amarezza per aver dovuto combattere per ripulire la memoria di Gelsomina e l'intero onore della famiglia dall'accusa di essere legata alla camorra. Lei che della camorra è stata vittima innocente, ma che dallo Stato non è mai stata riconosciuta come tale. "Il suo nome usato come simbolo, tra i silenzi di chi non voleva parlare di altri omicidi e gli sguardi di chi si sapeva da anni avesse firmato quel delitto", dice il fratello. Sul luogo dove fu trovata l'automobile di Gelsomina la famiglia non ha mai voluto apporre nemmeno una lapide perché il ricordo di una ragazza di 22 anni non fosse associato allo squallore di una vendetta senza senso. Il nome di Gelsomina è impresso però in quello dell'officina delle culture a Scampia dove i detenuti in prova lavorano per la loro nuova vita.

Nel servizio l'intervista a Ciro Corona dell'Officina delle culture Gelsomina Verde.