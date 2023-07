Fratelli in versi

Luigi e Martino Lo Cascio ricordano la Napoli del 1987, nei giorni del primo scudetto. Tanta confusione e loro, venuti da Palermo, al San Carluccio a fare cabaret. Si chiamavano “Le ascelle”, repertorio improbabile, tanto coraggio. Sono tornati tanti anni dopo, con i loro versi e in un dialogo-scontro hanno aperto la sezione letteratura del Campania Teatro Festival. “È bello che il dialogo arrivi dalla parte più profonda, è bello che ognuno dei due offra al fratello la parte più nascosta” dice Luigi Lo Cascio. Martino, psicoterapeuta e uomo di teatro è Scatascio, personaggio immaginario, lingua immaginaria, contraltare di Luigi. La parola-chiave della sezione letteratura, 5 appuntamenti. Quest'anno è Due e ci indica “L'altro, elemento cancellato dal nostro sguardo più che mai negli ultimi tempi - spiega Martino - in un processo si spera reversibile”.

“Anche i fisici ci spiegano che il mondo nasce dal due, altrimenti non si crea la forma” dice il curatore della sezione Letteratura. Silvio Perrella. Luigi Lo Cascio so sta prendendo in queste settimane una pausa dai set ma spiega di star lavorando a una sceneggiatura per il suo secondo film da regista.