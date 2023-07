Fuga dal caldo verso le isole del golfo di Napoli

La lunga fila alla biglietteria, in parte sotto il sole. E poi l'altra attesa agli imbarchi non spaventano i turisti al molo Beverello nel porto di Napoli. Ischia, Capri, Procida sembrano destinazioni in cui trovare refrigerio in questa giornata da bollino rosso. Ombrelli, cappelli, qualche ventilatore portatile per gestire l'afa. E poi tanta acqua. La protezione civile della Campania ha prorogato l'avviso di ondate di calore almeno fino alle 14 di mercoledì 26 luglio. Temperature molto al di sopra della media stagionali per tutto il fine settimana con picchi fino ai 40-41 gradi e un tasso di umidità fino all'80%. Su un traghetto a un aliscafo nel mare del golfo la speranza di trovare sollievo dal caldo.