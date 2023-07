Motori accesi e cori al funerale di Giuseppe Turco: "Vivrà nei nostri cuori"

Il funerale di Giuseppe Turco, il 17enne ucciso giovedì scorso a Casal di Principe, comincia con i suoi amici che tengono accese moto di grossa cilindrata ricordando la sua passione per i motori.

In chiesa, in prima fila: papà, mamma e sorella del giovane confortati dal parroco di Villa Literno. Davanti all'altare i sindaci di Villa Literno, Valerio Di Fraia, e di Casal di Principe, Renato Natale.

Enorme la partecipazione di persone, la maggior parte rimasta fuori a seguire la funzione sul maxischermo. Il discorso del vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, tutto incentrato sul potere del bene che reagisce al male anche nei momenti più bui.

Quando la cerimonia volge al termine si sente ancora il rombo delle moto. Le due funzioni, quella religiosa e quella “pagana”, si uniscono in un inno alla vita, in una celebrazione di Giuseppe come se fosse ancora vivo, quasi come se fosse una festa.

“Mio figlio vivrà nel cuore di tantissime persone”, dice il padre.