Funicolare di Chiaia: riaprirà nel settembre del 2024

Funicolare di Chiaia a Napoli chiusa da 300 giorni. Affidati oggi i lavori alla ditta bresciana vincitrice della gara d'appalto. Progetto esecutivo, cantiere e riapertura a settembre 2024, fa sapere il Comune.

Commercianti del Vomero in crisi, 40 per cento di incassi in meno.

Linea 1 del metro, treni nuovi sotto monitoraggio per i condizionatori d'aria difettosi, servizio inadeguato.

Interviste a Gennaro Capodanno, presidente comitato valori collinari e Enzo Perrotta, presidente centro commerciale Vomero Arenella