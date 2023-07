Gelsomina Verde, la rabbia della famiglia: "Troppi 20 anni per arrivare alla verità"

Arriva dalla prima faida di Scampia la storia dell'omicidio di Gelsomina Verde, 22 anni appena. Vent'anni dopo quella terribile sera in cui Gelsomina fu torturata e uccisa e poi il suo corpo fu dato alle fiamme, l'arresto di due di coloro che firmarono quel delitto. Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi furono parte del commando. La ragazza era colpevole solo di aver avuto una relazione, tre anni prima, con Gennaro Notturno, uno degli scissionisti che si opponeva al clan Di Lauro. Si presentarono da lei per sapere dov'era il suo ex, ma lei non lo sapeva. Fu la sua condanna. La verità sulla sua fine era già nota da tempo alla famiglia che quindi oggi con amarezza apprende degli arresti, soprattutto perché manca ancora il riconoscimento della ragazza come vittima innocente della camorra. La sua memoria però vive, inconsapevole, ma fortissima.



Nel servizio l'intervista a Francesco Verde, fratello di Gelsomina.