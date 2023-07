Carlo Verdone: "Io non ho più l'età e per i giovani è dura, troppa omologazione"

Carlo Verdone premiato al Giffoni Film Festival. L'attore e regista torna per la quarta volta per ricevere un premio speciale e raccontare la seconda stagione della serie “Vita da Carlo”: “I personaggi della mia carriera? Non ho più l'età per rappresentarli, tocca ai giovani, ma per loro è difficile. C'è molta omologazione”.

Nel servizio anche l'intervista ad Antonio Parlati, direttore del centro di produzione Rai di Napoli