Il salto di Sydney Sibilia: "A Giffoni vedevo film splendidi, ora provo a farli"

Da spettatore a protagonista. Sydney Sibilia, regista di recente alla ribalta con “Mixed by Erry” racconta il suo “salto di barricata” al Giffoni Film Festival: “Qui incontravo gli attori e vedevo film bellissimi - spiega -. Ora sono dall'altra parte. Il termine sogno non mi piace, preferisco avere un obiettivo e focalizzarlo bene per poi proseguirlo. Spero di fare altri film che piacciono”.

La sesta giornata al Festival di Giffoni è dedicata ai colloqui dei ragazzi con i ministri Giorgetti e Valditara ma anche alla campagna dell'Anas “Guida e basta”, con un trailer in cui viene spiegato come mettersi al volante in sicurezza.

Nel servizio l'intervista a Mario Avagliano, responsabile relazioni esterne dell'Anas