Tajani a Giffoni: "Formazione e salari più alti per tenere i giovani in Italia"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è recato a Giffoni per parlare ai giovani giurati del festival del cinema. “Sognare e progettare è fondamentale, non dovete mai perdere le speranze”, ha detto. "Alla politica tocca dare una prospettiva e questo lo possiamo fare soltanto con una buona formazione a livello scolastico, a livello universitario. E poi dobbiamo dare loro dei salari dignitosi, dei salari che li trattengano in Italia e non li facciano essere oggetto di interesse di altri Paesi, o siano costretti ad andarsene altrove perché il salario è troppo basso. Se un ragazzo vuole sposarsi a 25 anni, dobbiamo metterlo nelle condizioni di poterlo fare".