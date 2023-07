Giuntoli è della Juve, Kim da giovedì a Monaco. Visite mediche alla Salernitana

È praticamente ufficiale il passaggio in bianconero dell’ex direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli, che oggi a Torino firmerà il contratto che lo legherà alla Juve per 5 anni. Tra mercoledì e giovedì, invece, impegni di leva militare permettendo, il giorno delle visite mediche di Kim al Bayern Monaco. A dieci giorni dall’inizio del ritiro di Dimaro, la squadra mercato azzurra, orfana del ds ma non degli storici uomini dello scouting, è alla ricerca di un sostituto che possa degnamente prendere il posto da titolare del coreano. Il profilo è chiaro: bravo in marcatura e piede educato, preferibilmente mancino. Rifiutate le offerte per Max Kilman del Wolverhampton e per Peer Schuurs del Torino, l’ultimo nome è il tedesco Armel Bella Kotchap del Southampton retrocesso in Championship, dove milita anche Carlos Alcaraz, non il tennista, ma il tuttofare argentino di centrocampo, anche lui sui taccuini degli scout azzurri. La priorità è il rinnovo di Victor Osimhen, soprattutto dopo le parole al miele sulla città e sui tifosi: l’offerta della società si avvicinerebbe ai 7 milioni annuali bonus compresi.

A Salerno è già tempo di visite mediche: in quattro si sono presentati al centro medico per i controlli prestagione: Kristoffersen, Orlando, Motoc e Boultam. Si giocheranno il loro posto in rosa nel ritiro di Rivisondoli che inizierà il 10 luglio. Più probabile la loro cessione così come quella di Bonazzoli, Mantovani, Bogdan, Coulibaly, Simy e Valencia. Il cileno è già al lavoro al Mary Rosy. Vendere per poter acquistare è il mantra del ds De Sanctis che per completare la rosa cerca tre obiettivi, possibilmente under 21: un laterale mancino, un centrocampista di regia e una seconda punta da affiancare a un Boulaye Dia sempre più sotto la lente delle big italiane: 25 milioni la clausola in scadenza il 20 luglio “ma ne vale almeno 40” dice il presidente Iervolino.