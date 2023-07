Gli artigiani della cultura

Le iscrizioni ai corsi sono aperte. Gli studenti non dovranno avere più di 35 anni ed essere diplomati. Quella per giardinieri dei parchi storici è la prima scuola pubblica di questo genere in Italia.

Le lezioni per giardinieri si terranno nell'Eremo dei Cappuccini e quelle per ceramisti e orafi all'Istituto Caselli, entrambi all'interno del Bosco di Capodimonte.

