Gli "indispensabili" protagonisti del Giffoni Film Festival al via

Al via la 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Il tema di quest'anno è dedicato agli Indispensabili. Sono 6.500 i giovani giurati di 30 Paesi che valuteranno i 99 film in concorso. All'inaugurazione è stato trasmesso un messaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Era presente anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha detto: “Registro una condizione di sofferenza delle giovani generazioni con famiglie che non riescono a governare la fase della crescita. Da qui però arriva un messaggio di speranza”.