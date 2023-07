I borghi dell'Avellinese ospitano l'Irpinia Sound & Travel

Con Irpinia Sound & Travel gli spettatori diventano turisti. Itinerari per riscoprire paesaggi, storia ed enogastronomia, e quattro concerti tra musica classica e jazz. Un progetto finanziato dalla Regione Campania per valorizzare i territori dell'hinterland avellinese fra Taurasi e Venticano.



Il primo concerto ha visto sul palco Mariano Rigillo, voce recitante, per l'opera di Igor Stravinsky “Histoire du soldat”, con l’ensemble Zenit 2000, direzione del maestro Massimo Testa.



Poi i Dirotta su Cuba, l'orchestra sinfonica internazionale della Campania e la Crystal Thomas Band con Mighty Mo Rodgers.

Senza dimenticare i tour in autobus, dal castello di Taurasi al Palazzo Baronale dei Filangieri di Lapìo.