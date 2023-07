I sindaci di Villa Literno e Casal Di Principe: "Restauriamo il tessuto sociale"

Il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia e quello di Casal Di Principe, Renato Natale, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza convocato a Caserta, ritornano sul fenomeno della violenza giovanile e sull'episodio dell'omicidio di Giuseppe Turco e fanno una riflessione sull'impegno comune da mettere in campo per approntare strategie di recupero sociale e per il rilancio del territorio, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.