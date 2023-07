I suggerimenti di Legambiente per la rinascita di Ischia

Goletta verde arriva in Campania e la sua prima tappa non può che essere Casamicciola, a 7 mesi dalla frana che ha seminato devastazione del territorio e vittime. Nel suo programma di proposte e attività mirate al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e sostenibilità ambientale, in Campania, Legambiente dedica un focus alla rigenerazione di Ischia dopo la frana di Casamicciola e a 6 anni dal sisma.

Lo fa presentando un decalogo di azioni che mirano a fare dell'isola un modello di rinascita.

Un manifesto che consegna alla Regione che dovrà varare il piano di ricostruzione post terremoto e alluvione, ai sindaci e al commissario straordinario Legnini. “Completo il dragaggio del porto di Casamicciola - dice quest’ultimo - si procede con la pulizia degli alvei e dei canaloni, al via in questi giorni gli interventi del piano di mitigazione del rischio idrogeologico”. Al commissario Legambiente chiede che la ricostruzione sia delocalizzata fuori dalle aree fragili. “Dove gli enti di ricerca e l’autorità di Bacino definiranno zone a intenso rischio - risponde Legnini- non si potrà ricostruire. Pronta su questo una nuova ordinanza”.

Tra le altre proposte di Legambiente: norme che blocchino la cementificazione e diano il via alla ripresa delle demolizioni degli abusi edilizi, su 1.300 ordinanze dal 2004 eseguite appena 175. Goletta verde proseguirà il suo tour della costa in Campania, i dati sulla qualità dell’acqua saranno diffusi il 15 luglio. Occhi puntati sulla criticità della mancata depurazione che vede l’Italia oggetto di infrazioni a norme europee.

Nel servizio le interviste a Stefano Ciafani presidente Legambiente, al commissario per la ricostruzione post sisma e frana Giovanni Legnini, al vicesindaco di Casamicciola Antonio Carotenuto e a Maria Teresa Imparato presidente di Legambiente Campania.