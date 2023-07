Che sia una visita mordi e fuggi, un fine settimana per sfuggire al caldo di Napoli o una piccola vacanza, Capri si conferma meta privilegiata di turisti italiani e stranieri per mare, paesaggi e divertimento. In giro per l'isola azzurra affollata, come sempre, anche alcuni volti noti. Nel servizio le voci dei visitatori.