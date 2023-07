Il vicolo della cultura, abitanti attori alla Sanità

Saggio spettacolo di fine anno, nel vicolo della cultura del rione Sanità. Aspiranti attori e costumisti teatrali, che hanno seguito i corsi gratuiti dell'associazione Puteca Celidonia, si esibiscono in strada e sui balconi. L'associazione ha sede in un bene confiscato alla camorra in via Montesilvano, diventata punto di riferimento nel quartiere. Murales, opere d'arte, libri in prestito e visite guidate, in un pezzo di città che ha cambiato volto.