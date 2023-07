Il cimitero delle Fontanelle riaprirà a inizio 2024

Riaprirà nei primi mesi del 2024 e sarà gestito dalla cooperativa 'La Paranza' il cimitero delle Fontanelle, il gigantesco ossario situato in una cava di tufo del Rione Sanità, luogo di culto delle 'anime pezzentelle' e di devozione alle 'capuzzelle'.



La società formata da ragazzi del quartiere ha vinto una selezione pubblica promossa dal Comune e lavorerà con il sostegno della Fondazione Con il Sud e della Fondazione di Comunità San Gennaro.



"In questo luogo abitato da morti dimenticati, da oggi comincia ad abitare la speranza", ha commentato monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli.



Per il prossimo futuro, previsti anche i lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di Santa Maria del Carmine alle Fontanelle e di alcuni spazi circostanti, grazie a un progetto curato da quattro architetti napoletani e coordinato da Renzo Piano.



L'ingresso al cimitero sarà a pagamento, con un biglietto dal costo massimo di dieci euro, ma i cittadini della Terza Municipalità potranno accedervi gratuitamente.



Nel servizio l'intervista a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.