Crollo Torre del Greco, il consulente: "È ancora presto per farsi un'idea"

Sono 25 gli indagati per il crollo di Torre del Greco. Intanto continua il lavoro per la messa in sicurezza e la rimozione controllata delle macerie. Il cedimento del palazzo potrebbe essere stato causato da alcune infiltrazioni d'acqua, che erano già state segnalate.



Gli sfollati sono almeno 115 e provengono dal palazzo crollato e da sette edifici vicini. Il Comune di Torre del Greco ha provveduto a fornire ospitalità in alcuni alberghi e nel plesso scolastico San Francesco d'Assisi.

Nel video, il consulente tecnico incaricato dalla Procura di Torre Annunziata, Nicola Augenti, dice che “è ancora presto per farsi un'idea” delle cause del crollo. E che molto potrà essere capito dall'analisi delle macerie rimosse.