Il flamenco a Napoli

Protagoniste dell’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Foqus e l’Archivio di Stato, sono le stiliste sivigliane Rocío e Mila Montero, rispettivamente direttore creativo ed esecutivo della prestigiosa maison spagnola “Lina 1960”. Si tratta della casa più influente e iconica nel settore della moda flamenca, che realizza da oltre mezzo secolo, abiti per il cinema, il teatro e per grandi personalità riconosciute in tutto il mondo: la Regina Sofía, Grace Kelly e Jacqueline Kennedy.

Patrocinata dalla Regione Campania, Comune di Napoli e Comune di Siviglia, l'iniziativa ha l'obiettivo di contaminare gli antichi saperi della tradizione mediterranea alla contemporaneità ed evidenziare il legame che da sempre unisce l'Italia e la Spagna.



“E' molto bello vedere come la Spagna torna a essere, come è sempre stata, parte dell'Italia e l'Italia parte della Spagna" ha detto Ana Navarro, Direttrice dell'Istituto Cervantes di Napoli.