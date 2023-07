Il mare negato di San Giovanni, i cittadini attendono la bonifica

Non hanno alternative per sfuggire al caldo i residenti di San Giovanni a Teduccio, il quartiere più orientale di Napoli. Poco meno di tre chilometri di costa non balneabile. Da più di cinquant'anni si attende invano una bonifica.

A pochi metri dalla spiaggia, le acque del canale di scarico Sannicandro finiscono a mare, prive di depurazione. Non è l'unico sulla costa di Napoli Est. Da anni i comitati portano avanti la battaglia.

Balneabile o meno, per i residenti del quartiere, questo è il loro mare da sempre. Un tratto che nessuno può togliergli.