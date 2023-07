Legambiente: "Il Monte Epomeo sia parco nazionale"

Il monte Epomeo, lacerato dalla profonda ferita della frana del 26 novembre scorso, ha fatto da sfondo al flash mob organizzato da Legambiente al largo di Ischia a Casamicciola.

La richiesta degli attivisti di Goletta Verde è stampata a caratteri cubitali su uno striscione di 6 metri e recita: 'parco subito'.

Una proposta che l'organizzazione ambientalista rivolge alle istituzioni: ‘‘Per ricucire le ferite provocate al territorio da cementificazione e consumo di suolo e per preservare le risorse naturalistiche del territorio – afferma Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - chiediamo con forza l’istituzione del parco nazionale del monte Epomeo’’. Un percorso che introdurrebbe vincoli di tutela del patrimonio boschivo e limiti alle edificazioni. La richiesta è una delle dieci istanze che Legambiente ha presentato alla Regione, ai sindaci dell’isola e al Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 2017 e post frana, Giovanni Legnini.

Approdata ieri sulla costa ischitana l'imbarcazione simbolo da più di trenta anni della lotta a inquinamento e cementificazione delle coste, prenderà il largo verso Scario nel salernitano: nel pomeriggio inaugurerà il "sentiero dei monaci", mentre domani, venerdì, sarà a San Giovanni a Piro per la consegna delle 5 vele. Sabato a Salerno diffonderà i dati del monitoraggio di mare e costa della Campania.