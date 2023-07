Il Napoli pareggia a Dimaro contro la Spal. Azzurri in difficoltà nella seconda amichevole estiva

Pochi giorni di lavoro, l’acido lattico che si fa sentire, le gambe che s’imballano. Non è un bel Napoli quello che scende in campo a Dimaro per la seconda amichevole estiva, questa stavolta contro una squadra di serie “C”, la Spal, pronta ad una eventuale riammissione in “B”.

La differenza di categoria rispetto ai dilettanti della prima uscita si vede subito. Garcia tiene in panchina gli ultimi arrivati in ritiro e in attacco si affida a Simeone e Politano. Si fa male Mario Rui, per lui affaticamento muscolare. Il Napoli del secondo tempo assomiglia un po’ di più a quello vero, anche se i nuovi entrati a partire da Oshimen e Kvaratskhelia, sono ancora lontani dalla migliore condizione. Il georgiano, seguito a bordo campo dal procuratore seduto accanto a De Laurentis, colpisce una traversa ma poi è Puletto a strappare l’ovazione dei 2000 spettatori presenti a Dimaro: punizione a sorpresa da metà campo e pallone alle spalle di Meret. Il pareggio degli azzurri è di Anguissa, favorito da un velo di Oshimen. Nel finale esce per infortunio anche Lobotka. Finisce 1a1.

Il ritiro in Trentino è alle battute conclusive, ultimo allenamento in mattinata, poi la partenza è un mini break prima della ripresa della preparazione a Castel di Sangro.