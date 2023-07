Il premier Meloni inaugura il nuovo Frecciarossa Roma - Pompei

"Sono molto contenta di partecipare al viaggio inaugurale del treno ad alta velocità che collega direttamente Roma a Pompei, uno dei siti archeologici di cui andiamo maggiormente fieri. Turismo e cultura sono la nostra benzina più produttiva. È necessario riuscire a metterli a disposizione in maniera semplice e comoda a turisti che oggi hanno pretese, legittimamente, più alte". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Parco Archeologico di Pompei per il viaggio inaugurale del nuovo Frecciarossa che collega Roma e Napoli direttamente al sito archeologico. "C'è una competitività nel mondo che si fa strada e l'Italia non può rimanere indietro adagiandosi sul grande patrimonio che ha. Dobbiamo legarlo ad un'offerta sempre più ampia, semplice e apprezzata. Questo è il grande sforzo che stiamo cercando di fare", aggiunge. "Sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti, nuovi miglioramenti di servizio", ha detto il ministro dei Beni culturali, Gennaro Sangiuliano”. Il treno Roma-Pompei, partito dalla stazione Termini sotto strette misure di sicurezza, è giunto a destinazione dopo un’ora e 47 minuti. Mentre ci vorranno due ore e 15 al ritorno, per una tratta con cui da oggi il convoglio percorrerà lo storico ponte tra le due città, e sbarcherà i viaggiatori alla stazione del sito archeologico. Il treno è previsto ogni terza domenica del mese con due corse no stop. I passeggeri grazie ad un videoclip, potranno immergersi nella realtà archeologia e conoscere la storia dell’antica Pompei già durante il viaggio.