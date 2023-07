Capua Film Fest, Toni Servillo: "A Caserta serve un cinema"

Si è chiusa la seconda edizione del Capua Film Fest, la rassegna cinematografica all'aperto organizzata dal teatro Ricciardi. Film proiettati in piazzetta Sant’Angelo in Audoaldis, nei pressi della Reale Sala d’armi Borbonica per la direzione artistica di Francesco Massarelli. Numerose serate dedicate ai grandi nomi del cinema campano e non solo e occasioni di incontro con registi. Tra gli ospiti di quest'anno anche l'attore Toni Servillo che ha richiamato l'attenzione sul desiderio di cinema in una città come Caserta in cui manca una sala per le prime proiezioni.