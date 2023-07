In marcia per Fulvio. "Vogliamo verità e giustizia"

Verità, chiarezza, giustizia. E' quello che chiede la comunità di San Giorgio a Cremano, in marcia per ricordare Fulvio Filace. Aveva 25 anni Fulvio, si stava per laureare in Ingegneria Meccanica, e stava svolgendo un tirocinio al Cnr. Una vita carica di sogni e speranze.

Sogni bruscamente interrotti quel maledetto venerdì 23 giugno sulla Tangenziale di Napoli. Il prototipo di auto sulla quale il giovane viaggia assieme alla ricercatrice Maria Vittoria Prati esplode all'improvviso. Ricoverati entrambi in ospedale, muoiono a pochi giorni di distanza.

Francesco Emio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un'interrogazione parlamentare. Il sindaco di San Giorgio a Creamano Zinno annuncia che il Comune sarà vicino alla famiglia di Fulvio.