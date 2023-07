Ischia, road map di Legambiente per la rigenerazione post-frana

Stop alla cementificazione e agli abusi edilizi, azioni mirate alla depurazione delle acque, sviluppo di fonti rinnovabili e di comunità energetiche solidali, l’istituzione di una area protetta del monte Epomeo.

Sono i pilastri che Legambiente suggerisce per affrontare la rigenerazione del post frana di Casamicciola. Una road map in dieci punti che presenta nella prima tappa di Goletta verde in Campania al commissario straordinario per la ricostruzione Legnini, alla Regione e ai sindaci dell’isola.

L’obiettivo del decalogo individuato dall’associazione ambientalista è una rigenerazione che possa fare dell’isola un modello di rinascita virtuosa ed ecosostenibile.

''Chiediamo - ha spiegato Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente - che si approvi quanto prima una legge che blocchi il consumo di suolo e velocizzi gli abbattimenti delle costruzioni abusive, ponendo fine alla logica dei condoni edilizi''.

Dal dossier che diffonde Legambiente emerge che un terzo della superficie isolana è edificato, con punte del 48% a Lacco Ameno e del 45% a Ischia. il 15% di consumo di suolo è avvenuto in aree a rischio idrogeologico.

''Necessario che si cambi passo - dice Maria Teresa Imparato presidente di Legambiente Campania - anche attraverso la delocalizzazione della ricostruzione fuori dalle aree più fragili dal punto di vista idrogelogico”.

L’incontro con cittadini e istituzioni si é tenuto nel municipio ai piedi della montagna sventrata dalla frana che il 26 novembre scorso ha trascinato detriti, fango, abitazioni e purtroppo persone, 12 le vittime, migliaia allora gli sfollati.

'Il piano per la messa in sicurezza di Casamicciola procede, abbiamo reso accessibile il porto, liberato con il dragaggio dei fondali - dice il commissario Legnini per la ricostruzione post sisma e frana - in corso la pulizia di alvei e canali, stiamo per emettere una nuova ordinanza per stabilire le regole di ricostruzione delocalizzata delle abitazioni che ricadono in aree a rischio''.

Nel servizio interveniste a Stefano Ciafani e Maria Teresa Imparato di Legambiente e a Giovanni Legnini commissario straordinario ricostruzione post sisma 2017 e post frana Casamicciola