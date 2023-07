Ischia, sopralluogo della commissione trasporti del Parlamento europeo

Verificare lo stato del turismo dopo la frana dello scorso novembre e conoscere da vicino la realtà dei trasporti marittimi che servono l'isola in cui ogni anno arrivano diversi milioni di turisti: era lo scopo della visita ufficiale a Ischia di una delegazione della Commissione Europea dei Traporti e del Turismo, guidata dalla presidente Karima Delli.

La delegazione è stata accolta dai sindaci dell'isola nel municipio di Ischia, in un incontro cui hanno partecipato anche manager ed esperti del settore turistico, oltre che dei trasporti, nel quale sono stati affrontati diversi argomenti: dal turismo sostenibile al piano di sviluppo turistico di Ischia per i prossimi anni, alla transizione verde nel comparto.

La delegazione, con Ferrandino e il commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini, è stata quindi in visita al Celario, l'epicentro della frana che proprio in quella zona ha provocato 12 vittime.