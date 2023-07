Il ricordo di Salvatore, ucciso dai calcinacci nella Galleria Umberto 9 anni fa

Parla la mamma di Salvatore Giordano, travolto e ucciso dai calcinacci nella Galleria Umberto di Napoli 9 anni fa. “Ci sono ancora molti palazzi e monumenti a rischio in città. Pochi giorni fa, un crollo nella Galleria Principe di Napoli. La tragedia di mio figlio non ha insegnato niente”. Sulla sentenza di primo grado, commenta: "condanne a pochi anni, alla fine non pagherà nessuno". La zia di Salvatore: "città bellissima ma non ci protegge".

Nel servizio le interviste a Margherita Simeoli, mamma di Salvatore Giordano e a Rosaria Simeoli, zia di Salvatore Giordano.