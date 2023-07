La polizia municipale di Pozzuoli va (anche) in monopattino

Sempre più aree pedonali e una città che vede aumentare i mezzi green. È così che la mobilità sostenibile entra anche nel comando di polizia municipale di Pozzuoli. O meglio, rimane fuori, per le strade del centro flegreo: gli agenti in monopattino si aggiungono a quelli in bicicletta per controlli a basso impatto, ma efficienti. Quattro veicoli elettrici che arricchiscono la dotazione dei caschi bianchi e puntano a migliorare la vivibilità della città.

Nel servizio le interviste al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e alla comandante della polizia municipale di Pozzuoli Silvia Mignone.