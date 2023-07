La Venere di Pistoletto rinasce con le sarte di Scampia

In Piazza Municipio un gazebo con in vendita i prodotti della sartoria sociale di Scampia. Il lavoro di tredici ragazze della periferia nord di Napoli, che hanno creato due brand grazie a un progetto di formazione finanziato da Regione Campania e Comune, servirà per finanziare il rifacimento della Venere degli Stracci di Pistoletto, incendiata lo scorso 12 luglio.

Nel servizio le voci di Chiara Marciani, assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli; Roberto Sanseverino, presidente Fondazione Città Nuova; Anna Florio, responsabile della sartoria sociale.