L'antidoto al caldo? Il mare

Il principale antidoto all'afa, in questo week end come nei prossimi, resta il mare. E così chi ne ha avuto la possibilità non si è fatto scoraggiare dal caro ombrellone - dai trenta ai cinquanta euro per due lettini - e ha raggiunto fin dal primo del mattino le località balneari. Meta principale le isole, con i turisti a dividersi tra Ischia e un giro in barca sotto i faraglioni, a Capri. Ma anche il Cilento, da Castellabate a Paestum, è stato preso d'assalto. Pure chi è rimasto a Napoli, però, si è goduto il mare.