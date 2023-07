Le stelle della danza illuminano il cielo di Capri

Le stelle della danza internazionale hanno illuminato il cielo di Capri per il Premio Danza 2023, tenutosi alla Certosa di San Giacomo. Un evento immersivo, con presentazioni di libri, mostre fotografiche e di costume, alla presenza di musicisti e attori celebri.

Un Premio che nel corso degli anni, grazie alla collaborazione tra organizzatori, Comune di Capri e Regione Campania, si è affermato come uno tra i più prestigiosi nell’arte della danza. Sotto il cielo caprese sono passati madrine e padrini come Carla Fracci, Victor Ullate, Noëlla Pontois, il russo Vassiliev, mentre in questa undicesima edizione hanno ricevuto premi alla carriera anche Amilcar Gonzalez e Virginia Tomarchio con Othello 2.0.