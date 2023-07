Le voci della protesta: "Ho 58 anni, non riesco a trovare lavoro"

C'è un filo comune nelle voci di chi questa mattina ha preso parte ai presidi di protesta contro l'abolizione del reddito di cittadinanza o si è recato presso i centri per l'impiego. La volontà di lavorare ma anche le difficoltà di chi, alle porte dei 60 anni, fatica a reinserirsi in un mercato che offre poche soluzioni e molto spesso precarie.

Manifestazione a Napoli davanti alla sede dell'Inps, in via De Gasperi, questa mattina. Al momento la situazione, sulla quale vigila un nutrito spiegamento di forze dell'ordine, è tranquilla. Una delegazione di manifestanti ha incontrato il direttore del coordinamento metropolitano di Napoli dell'Inps, Roberto Bafundi. Non si registrano al momento problemi o situazioni di criticità negli uffici dei servizi sociali del Comune di Napoli. A presidiare gli uffici comunali ci sono gli uomini della polizia municipale. Solo in provincia di Napoli sono 21.500 le famiglie che percepivano il reddito.