L'estate della Caritas di Acerra contro la povertà educativa

Un lavoro annuale contro la povertà educativa per i minori a rischio con un centro diurno che porta avanti attività ludiche e formative. In estate la Caritas diocesana di Acerra non è andata però in vacanza: nei giorni scorsi oltre 200 bambini e ragazzi hanno messo in scena lo spettacolo conclusivo di un percorso che si chiama "cavalieri erranti" nella suggestiva scenografia nel chiostro del Seminario di Acerra. Per il vescovo Antonio Di Donna, la Chiesa è spesso sola nell'opera educativa che viene svolta quotidianamente con la Caritas a sostegno dei giovani.

La festa dei giovani è stata quindi l'occasione per celebrare il lavoro di decine di volontari contro degrado e microcriminalità in quartieri difficili.

Nel servizio l'intervista a don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana.