L'eterno viaggio del teatro

Oreste Bruno e la sua famiglia, sul loro carro teatrale, da Nola verso la Francia. Verso Molière. Come Eduardo, Peppino e Titina, perché "L'avaro immaginario", in scena al Campania Teatro Festival, è un bellissimo omaggio alla commedia dell'arte, ai fratelli De Filippo, all'eterna avventura del palcoscenico. Fuggono dalla peste, i Bruno, fuggono dalle limitazioni bigotte della Napoli spagnola, su strade dissestate, scrivendo a Molière, sognando la Francia che ama i commedianti italiani.

Scenari di cartapesta, polvere, sudore e fatica che ieri come oggi sono il senso del teatro. Enzo Decaro, interprete e regista, ha raccolto il filo artistico di Peppino e Luigi, che con L'avaro e Il malato immaginario si sono cimentati più volte, e ha pensato ai tempi del miracolo, dei tre fratelli insieme "Un miracolo di amore - dice - di intelligenza e genio, tre persone che erano una e che hanno costruito uno dei momenti più belli della nostra storia teatrale".

Nunzia Schiano il teatro di Eduardo lo ha frequentato e lo frequenta, da Filumena Marturano al prossimo impegno con Napoli Milionaria. "Meglio incontrarlo nella maturità, ricorda, quando senza sovrastrutture ideologiche ne puoi sposare in pieno il senso".

Le lettere a Moliere in realtà non sono mai state spedite, all'arrivo in Francia lui è già morto ma conta il viaggio che mai può fermarsi.