L'ex sede Inps di via Galileo Ferraris diventerà una residenza per studenti

Per anni ha ospitato la sede dell'Inps, in futuro accoglierà gli studenti fuori sede.

Circa 500 i posti letto da affittare a universitari e giovani professionisti nello stabile di via Galileo Ferraris, 15mila metri quadri a un passo dalla stazione di Napoli, al centro del progetto di rigenerazione.

40 milioni di euro di investimento, i lavori dovrebbero terminare in tempo per il via dell'anno accademico 2025-2026.

Si tratta della prima iniziativa del Fondo iGeneration, gestito da Investire SGR e partecipato da Cassa Depositi e Prestiti Real Asset SGR, con la collaborazione di Fondazione Con Il Sud e ulteriori investitori istituzionali.

Il tema è nazionale: pochi mesi fa la protesta degli studenti in tutta Italia - Napoli compresa - contro il caro affitti e le politiche di gestione degli alloggi.

Nel servizio le interviste al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; Giancarlo Scotti, amministratore delegato Cassa Depositi e Prestiti Real Asset SGR; Domenico Bilotta, direttore generale Investire SGR; Matteo Lorito, Rettore Università Federico II Napoli.